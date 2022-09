Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Güreş Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen medya gününde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, A Milli Kadın Güreş Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, takım kaptanı Yasemin Adar Yiğit ile milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.



Şampiyonaya sıkı hazırlandıklarını belirten Şeref Eroğlu, "İşimiz zor. Dünya Şampiyonası kolay olmayacak. Türk güreşinin dünyada yeri belli. Aldığımız madalyalar ortada. Misyonumuzu sürdürmek istiyoruz. Kadın Milli Takımı, bizim için çok önemli. Türk güreşi altın olmadığında üzülüyor. Az zamanda çok iş yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Göreve geldiklerinden bu yana genç sporculara önem verdiklerine dikkati çeken Eroğlu, "Geçen seneyi altınsız kapattık. Dünya şampiyonu madalyasını alacak sporcularımız var. Umarım her şey yolunda gider. Birkaç altın alırsak sürpriz değil. İnşallah Türk güreşi yeniden küllerinden doğacak. Bir cesaret, duruş ve tarz ortaya koymak zorundayız. Gençlere güvenmeliyiz. İnanıyorum ki Sırbistan'da Dünya şampiyonu çıkartacağız ve milletimizi gururlandıracağız." diye konuştu.



- Efrahim Kahraman: "Tarih yazmak istiyoruz"



A Milli Kadın Güreş Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, genç bir ekibe sahip olduklarının altını çizerek, "Her yerde tarih yazmak istiyoruz. Bir talihsizlik oldu. Evin Demirhan sakatlığı nedeniyle aramızda değil. Önemli olan bayrağımızı en zirveye çıkarmak için elimizden geleni yapmak. Bu genç kardeşlerimize güvenimiz sonsuz. Alnımızın akıyla gidip dönmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



- Yasemin Adar Yiğit: "Türkiye'de kadın güreşi söz sahibi"



A Milli Kadın Güreş Takımı Kaptanı Yasemin Adar Yiğit, Türkiye'de kadın güreşinin söz sahibi olduğunu aktardı.



Dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile olimpiyat üçüncülüğü bulunan 30 yaşındaki milli sporcu, "Son olarak Avrupa şampiyonasında takım halinde şampiyon olduk. Türkiye'de kadın güreşi söz sahibidir diyebiliyorum. Tam bir aile ortamındayız. Mindere çıktığımızda savaşabildiğimizi söyleyebiliyorum. Kadın gücünün farkındayız. Bayrağımız çok kutsal. İstiklal Marşı'nı okutmak gurur verici. Tarih yazmak istiyoruz. Kadınlar olarak başarıya her zaman açız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Genç sporculara rol model olmanın önemine de vurgu yapan Yasemin Adar Yiğit, "Güreşe 19 yaşında başladım. Aradaki farkı çok çalışarak kapattım. Rol model olmak çok önemli. Onların yanında kendimi şanslı görüyorum. Genç sporcularla beraber çalışarak nasıl şampiyon olunacağını gösteriyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



- Buse Tosun Çavuşoğlu: "Hedefim altın madalya kazanmak"



Son Avrupa ikincisi Buse Tosun Çavuşoğlu ise Dünya şampiyonasında kürsünün ilk basamağında yer almak istediğini kaydetti.



Çok genç ve güçlü bir takıma sahip olduklarını ifade eden milli sporcu, "Tarih yazan bir takımız. Oradaki hedefim altın kazanmak. Takım halinde de dünya şampiyonluğu hedefliyoruz. İnşallah bunu elde edeceğiz. İnşallah güzel sonuçlarla döneriz." diye konuştu.





