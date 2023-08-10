Haber Tarihi: 10 Ağustos 2023 11:27 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 11:27

eFootball sunucu bakımı ne zaman bitecek 10 Ağustos 2023 | PES sunucu bakımı ne zaman bitecek?

Konami'nin geliştiriciliğini yaptığı eFootball 2023 Mobile veya eski adıyla PES 2023 Mobile'a gelen 2.3.2 güncellemesi ile sunucular bakıma girdi. Peki, eFootball sunucu bakımı ne zaman bitecek 2023? PES sunucu bakımı ne zaman bitecek? Detayları haberimizde…

eFootball sunucu bakımı ne zaman bitecek 10 Ağustos 2023 | PES sunucu bakımı ne zaman bitecek?
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Konami'nin internet sitesinde yapılan duyurular ileeFootball 2023 için 2.3.2 sürümü yayınlanacak. Yeni güncelleme ile beraber sunucuların bakıma gireceğini açıklayan Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğini de açıkladı. Peki, PES 2022 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? eFootball 2022 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? İşte detaylar…
PES 2023 SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

eFootball 2023 geliştiricisi Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğine dair bir açıklamada bulunmadı, ancak sunucu bakımının birkaç saat süreceği bilinmektedir. Bu nedenle saat başı aralıklarla oyuna girerek sunucu bakımının bitip bitmediğini öğrenebilirsini

KONAMI tarafından yayınlanan duyuruda efootball 2023 sunucu bakımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

eFootball™ 2024 hazırlıkları kapsamında yakında büyük ölçekli bir bakım gerçekleştireceğiz. Bakımın 04/09/2023 02:00 (UTC) itibarıyla başlaması planlanmaktadır.

*Büyük ölçekli bakımın bitiş saati, daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.

・ Büyük Ölçekli Bakımın Amacı

Oyun içi varlıkları ve diğer verileri taşıma sürecinden geçirmek.

eFootball™ 2024'te ulusal liglerin küme yükselmeleri/düşmeleri ve oyuncu transferlerini yansıtan veri güncellemeleri olacak.

・ Büyük Ölçekli Bakım Sırasında Kullanılabilecek Modlar

Bakım sırasında [eFootball™ World] > [Özgün] > [Maç] > [Deneme Maçı] kullanılabilir.

・ Notlar

Büyük ölçekli bakım başlamadan 20 dakika öncesinden itibaren Kullanıcı Maçlarının kullanılamaz olacağını lütfen göz önünde bulundurun.
Büyük ölçekli bakım başladığında tüm Kullanıcı Maçları geçersiz sayılacak.


Anlayışınız ve yardımlarınız için teşekkür ederiz.

 

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