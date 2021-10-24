Efkan Bekiroğlu: 'Hocamız hep bunu söylüyor'

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.



Alanyaspor'un 2. golünü atan Efkan Bekiroğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hocamız her antrenmanda bize ikinci direğe koşmamızı söylüyor. Bu benim hep aklımdaydı. Girdik, golü attım, çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Bu gol de bana düştü, çok mutluyuz." dedi.



Efkan ayrıca, "Böyle galibiyetler çok daha güzel oluyor, çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder ama büyük maçlarda çok iyi takımız. İnşallah Beşiktaş maçını da kazanırız." ifadelerini kullandı.





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