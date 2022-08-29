Efelerimizin rakibi İtalya

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.
Ljubljana Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak. Mücadeleyi TRT Spor Yıldız yayınlayacak.
Çin'i 3-0 yenerek 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na iyi başlayan Filenin Efeleri, Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynadığı grup maçlarının ikincisinde İtalya'ya karşı mücadele edecek.
Milli takımın, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'ndaki son maçını, 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.
Ljubljana Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak. Mücadeleyi TRT Spor Yıldız yayınlayacak.
Çin'i 3-0 yenerek 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na iyi başlayan Filenin Efeleri, Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynadığı grup maçlarının ikincisinde İtalya'ya karşı mücadele edecek.
Milli takımın, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'ndaki son maçını, 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.
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