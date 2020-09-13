Efeler Ligi'nde Solhanspor, Spor Toto'yu mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta müsabakasında Solhanspor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Efeler Ligi'nde Solhanspor, Spor Toto'yu mağlup etti
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13 Eylül 2020 15:39
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta müsabakasında Solhanspor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 yendi.
 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Erkan Sarı

Spor Toto: İbrahim Emet, Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, De Souza, Kadir Cin (Dautefendic, Oğulcan Yatgın, Kemal Kayhan, Deniz İvgen, Murat Tokgöz) 

Solhanspor: Muzaffer Yönet, Kuklinski, Kaan Kar, Krauchuk, Nevzat Mert Güneş, Alper Özdemir (Orçun Ergün, Ali İhsan Heper, Massari, Burak Hazırol)  

Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 21-25, 14-16

Süre: 143 dakika (27, 29, 34, 32, 21)



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