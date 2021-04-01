Efeler Ligi'nde play-off yarı final mücadeleleri başlıyor!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabının yarın final ilk müsabakaları yarın yapılacak.



Günün ilk maçı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanacak.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı diğer müsabakada ise saat 20.00'de Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor karşılaşacak.



İki galibiyete ulaşan takımın finale kalacağı serilerin ikinci karşılaşmaları, 6 Nisan'da yapılacak. Gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 9 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı final serilerinin kaybedenleri ise sezonu üçüncü bitirebilmek için karşı karşıya gelecek.



