Efeler Ligi'nde maça 'koronavirüs' engeli

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün oynanması gereken Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Efeler Ligi'nde maça 'koronavirüs' engeli
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18 Ekim 2020 17:44
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün oynanması gereken Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada kırmızı-beyazlı oyuncu Wouter Ter Maat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada "Tedbir amacı ile takımımızın Bursa BBSK ile yapacağı maç TVF tarafından başka bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.



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