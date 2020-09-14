Efeler Ligi'nde haftanın son maçının galibi Altekma

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Altekma, deplasmada Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Efeler Ligi'nde haftanın son maçının galibi Altekma
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14 Eylül 2020 18:09
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Altekma, deplasmada Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: 11 Nisan 

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Fatih Yayla 

Haliliye Belediyespor: Ali Samet İçmeğiz, Eduardo, Mert Tetik, Cüneyt Dağcı, Bisset, Hernandez (Metin Durmuş, Enes Atlı, Mehmet Bebek, Göktuğ Polat, Akif Yurtsal, Bünyamin Aslan)

Altekma: Ahmet Tümer, Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Yüksel Mandıracı)

Setler: (20-25, 25-22, 22-25, 23-25)

Süre: 123 dakika (27, 33, 31, 32)



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