Efeler Ligi'nde Bursa BB, İstanbul BB'yi sahasında yendi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Efeler Ligi'nde Bursa BB, İstanbul BB'yi sahasında yendi
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13 Eylül 2020 16:52
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. 
 Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Emre Berat Fırat, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Doğruluk, Gökhan Çatal, Ahmet Umur Şahin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Muhammet Kaya, Husaj, Uğur Kılınç, Baroti, Alisson Melo (Ramazan Serkan Kılıç, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Setler: 16-25, 21-25, 20-25

Süre: 81 dakika (25, 28, 28)



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