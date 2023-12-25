Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde genel görünüm

Takım Oynanan maç Galibiyet Mağlubiyet Kazanılan set Kaybedilen set Puan 1 HALKBANK 12



12



0



36



6



35 2 FENERBAHÇE PAROLAPARA 13



12



1



36



11



34 3 ZİRAAT BANKKART 13



11



2



37



12



33 4 GALATASARAY HDI SİGORTA 13



9



4



34



17



28 5 BRAND GROUP ALANYA BELEDİYESPOR 13



9



4



29



21



25 6 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 13



8



5



27



22



24 7 ARKAS SPOR 13



6



7



24



24



19 8 RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR 13



6



7



23



24



19 9 SPOR TOTO 13



6



7



21



28



16 10 DEVELİ BELEDİYESPOR 13



4



9



18



33



10 11 TÜRŞAD 13



3



10



16



32



11 12 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 13



2



11



16



35



8 13 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 12



1



11



10



34



5 14 BİGADİÇ BELEDİYESPOR 13



1



12



10



38



3

Takım Oynanan maç Galibiyet Mağlubiyet Kazanılan set Kaybedilen set Puan 1 FENERBAHÇE OPET 13



12



1



38



8



37 2 ECZACIBAŞI DYNAVİT 13



12



1



36



8



34 3 VAKIFBANK 13



12



1



37



11



34 4 KUZEYBORU 13



9



4



30



20



25 5 TÜRK HAVA YOLLARI 13



8



5



28



20



23 6 MURATPAŞA BELEDİYE SİGORTA SHOP 13



6



7



27



26



19 7 GALATASARAY DAIKIN 13



6



7



24



29



17 8 NİLÜFER BELEDİYESPOR 13



6



7



24



29



16 9 SARIYER BELEDİYESPOR 13



4



9



21



30



14 10 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 13



4



9



22



32



14 11 BEŞİKTAŞ AYOS 13



4



9



19



32



12 12 PTT 13



4



9



15



31



12 13 ÇUKUROVA BELEDİYESPOR 13



3



10



18



33



12 14 KARAYOLLARI 13



1



12



7





Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını Halkbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını ise Fenerbahçe Opet zirvede tamamladı.AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12'de 12 yapan Halkbank, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu. 13. haftada ilk yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Parolapara ise başkent ekibini bir puan geriden takip etti.Halkbank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenen 11. haftadaki Halkbank-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması, 27 Aralık Çarşamba günü oynanacak.Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Opet, 12 galibiyet, 1 mağlubiyetle devre arasına Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank'ın 3 puan önünde lider girdi.İlk yarı sonunda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde oluşan puan durumu şöyle: