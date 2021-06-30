Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Halil Dolaşık'la anlaştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, pasör Halil Dolaşık'ı transfer etti.



Altekma Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve son 2 sezonu Tokat Belediye Plevne'de geçiren pasör Halil Dolaşık'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen voleybol şube sorumlusu Uğur Tendik, Halil Dolaşık'ın Sırp oyuncu Maksim Buculjevic ile güzel bir ikili olacağını kaydetti.



Halil'in yeteneğine güvendiklerini aktaran Tendik, "Anlaştığımız için mutluyuz. Halil'e Altekma çatısı altında sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.



