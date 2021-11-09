Efeler Ligi'nin yenilgisiz lideri Halkbank

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7 haftanın ardından namağlup zirvede yer alıyor.

Haber; Basın Bülteni
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Efeler Ligi'nin yenilgisiz lideri Halkbank
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09 Kasım 2021 11:13
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, 7 hafta sonunda yenilgisiz ilk sırada yer alıyor.

Lige şampiyonluk parolasıyla giren Halkbank, ilk hafta başkent derbisinde Spor Toto'yu 3-1 yendi.

İkinci hafta sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 geçen başkent temsilcisi, üçüncü hafta deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0, dördüncü hafta sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-1, beşinci hafta deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-2, altıncı hafta sahasında Altekma'yı 3-2 yendi.

İstanbul'da karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etmeyi başaran Halkbank, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Başkent temsilcisi 7 müsabakada rakiplerine sadece 7 set verdi.


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