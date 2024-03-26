Efeler Ligi'ne yükselen Altekma'da kupa onursal başkana götürüldü!

Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi şampiyonu Altekma'da oyuncular, şampiyonluk kupasını kulübün onursal başkanı Hulusi Durmuş'a götürdü.



Altekma'dan yapılan açıklamada, gelecek sezon AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele edecek Altekmalı voleybolcuların Altekma Group'un Torbalı'daki tesislerinde "Şampiyon Altekma" tezahüratlarıyla karşılandığı belirtildi.



Altekma Kulübü Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve kaptan Hüseyin Şahin'in şampiyonluk kupasını onursal başkan Hulusi Durmuş'a teslim ettiği bildirildi.



Hulusi Durmuş, yaptığı açıklamada, "Uzun bir serüvenden geçerek bu noktaya geldik. Gerçekten bileğimizin hakkıyla, adeta söke söke, her şeyiyle hak ederek şampiyon olduk. Bir üst lig olan Efeler Ligi'ne yeniden çıkarak hepimizi sevindirdiniz. Oyuncularımızı, teknik heyetimizi, yönetimimizi ve bizi destekleyen tüm sevenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



