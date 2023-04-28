Efeler Ligi'nde şampiyonluk etabının programı belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu final ve 3/4'üncülük etaplarının maç programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonu şampiyon tamamlayan takımın belirleneceği finalde ilk karşılaşma 2 Mayıs Salı günü yapılacak.



Final ve 3/4'üncülük etabının maç programı şöyle:



Final etabı



2 Mayıs Salı:



19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)



6 Mayıs Cumartesi:



19.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Ankara/İstanbul)



9 Mayıs Salı:



19.30 Halkbank-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)



3/4'üncülük etabı



4 Mayıs Perşembe:



18.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkasspor (Ankara/İstanbul)



7 Mayıs Pazar:



17.00 Arkasspor-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk)



10 Mayıs Çarşamba:



18.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkasspor (Ankara/İstanbul)



Statü



Final turunda birbirleri ile eşleşen iki takım, 3 galibiyet alıncaya kadar karşılaşır. 3 galibiyet alan takım şampiyon olur. İlk maç normal lig etabını üst sırada bitiren takımın sahasında, ikinci maç alt sıradaki ekibin sahasında oynanır.



Eğer 2-2'lik eşitlik olursa üst sırada bitiren takımın sahasında 5. maç yapılır.



3/4'üncülük etabında da ilk maç, normal sezonu puan cetvelinde üst sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç alt sıradaki ekibin sahasında oynanır. 2 maçı kazanan takım lig 3'üncülüğünü elde eder.



Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maçta takımlar lig sıralamasında üst sırada bulunan ekibin sahasında karşılaşır.





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