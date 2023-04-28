Efeler Ligi'nde şampiyonluk etabının programı belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu final ve 3/4'üncülük etaplarının maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonu şampiyon tamamlayan takımın belirleneceği finalde ilk karşılaşma 2 Mayıs Salı günü yapılacak.
Final ve 3/4'üncülük etabının maç programı şöyle:
Final etabı
2 Mayıs Salı:
19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
6 Mayıs Cumartesi:
19.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Ankara/İstanbul)
9 Mayıs Salı:
19.30 Halkbank-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
3/4'üncülük etabı
4 Mayıs Perşembe:
18.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkasspor (Ankara/İstanbul)
7 Mayıs Pazar:
17.00 Arkasspor-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk)
10 Mayıs Çarşamba:
18.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkasspor (Ankara/İstanbul)
Statü
Final turunda birbirleri ile eşleşen iki takım, 3 galibiyet alıncaya kadar karşılaşır. 3 galibiyet alan takım şampiyon olur. İlk maç normal lig etabını üst sırada bitiren takımın sahasında, ikinci maç alt sıradaki ekibin sahasında oynanır.
Eğer 2-2'lik eşitlik olursa üst sırada bitiren takımın sahasında 5. maç yapılır.
3/4'üncülük etabında da ilk maç, normal sezonu puan cetvelinde üst sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç alt sıradaki ekibin sahasında oynanır. 2 maçı kazanan takım lig 3'üncülüğünü elde eder.
Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maçta takımlar lig sıralamasında üst sırada bulunan ekibin sahasında karşılaşır.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonu şampiyon tamamlayan takımın belirleneceği finalde ilk karşılaşma 2 Mayıs Salı günü yapılacak.
Final ve 3/4'üncülük etabının maç programı şöyle:
Final etabı
2 Mayıs Salı:
19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
6 Mayıs Cumartesi:
19.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank (Ankara/İstanbul)
9 Mayıs Salı:
19.30 Halkbank-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
3/4'üncülük etabı
4 Mayıs Perşembe:
18.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkasspor (Ankara/İstanbul)
7 Mayıs Pazar:
17.00 Arkasspor-Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta (İzmir Atatürk)
10 Mayıs Çarşamba:
18.00 Ziraat Bankkart / Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkasspor (Ankara/İstanbul)
Statü
Final turunda birbirleri ile eşleşen iki takım, 3 galibiyet alıncaya kadar karşılaşır. 3 galibiyet alan takım şampiyon olur. İlk maç normal lig etabını üst sırada bitiren takımın sahasında, ikinci maç alt sıradaki ekibin sahasında oynanır.
Eğer 2-2'lik eşitlik olursa üst sırada bitiren takımın sahasında 5. maç yapılır.
3/4'üncülük etabında da ilk maç, normal sezonu puan cetvelinde üst sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç alt sıradaki ekibin sahasında oynanır. 2 maçı kazanan takım lig 3'üncülüğünü elde eder.
Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maçta takımlar lig sıralamasında üst sırada bulunan ekibin sahasında karşılaşır.
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