Efeler Ligi'nde play-off programı belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk ve klasman turunun play-off maç programı belli oldu.



Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Halkbank ile takipçisi Ziraat Bankkart, play-off 1-4 etabında ev sahibi olma avantajını yakaladı. Play-off etabında 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. İlk iki maçta 2 galibiyete ulaşılamaması halinde finalist ekipler 3. karşılaşmada belli olacak.



Play-off 1-4 etabında ilk eşleşmenin mağlupları ise 3-4'üncülük maçında karşılaşacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk ve klasman turu etabının maç programı şöyle:



23 Nisan Pazar:



17.30 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)



21.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)



26 Nisan Çarşamba:



15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)



20.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk)



5-8'incilik etabının maç programı



Ligde play-off 5-8'incilik sıralamasının maç programı da belli oldu. Bu karşılaşmalarda da 2 galibiyet alan ekip 5-6'ncılık maçına çıkacak. İlk eşleşmenin mağlupları ise 7-8'incilik mücadelesinde karşı karşıya gelecek.



22 Nisan Cumartesi:



15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)



16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)



25 Nisan Salı:



14.30 Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)



26 Nisan Çarşamba:



18.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)





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