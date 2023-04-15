Efeler Ligi'nde play-off programı belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk ve klasman turunun play-off maç programı belli oldu.
Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Halkbank ile takipçisi Ziraat Bankkart, play-off 1-4 etabında ev sahibi olma avantajını yakaladı. Play-off etabında 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. İlk iki maçta 2 galibiyete ulaşılamaması halinde finalist ekipler 3. karşılaşmada belli olacak.
Play-off 1-4 etabında ilk eşleşmenin mağlupları ise 3-4'üncülük maçında karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk ve klasman turu etabının maç programı şöyle:
23 Nisan Pazar:
17.30 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
21.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
26 Nisan Çarşamba:
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
20.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk)
5-8'incilik etabının maç programı
Ligde play-off 5-8'incilik sıralamasının maç programı da belli oldu. Bu karşılaşmalarda da 2 galibiyet alan ekip 5-6'ncılık maçına çıkacak. İlk eşleşmenin mağlupları ise 7-8'incilik mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
22 Nisan Cumartesi:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)
25 Nisan Salı:
14.30 Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)
26 Nisan Çarşamba:
18.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)
Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Halkbank ile takipçisi Ziraat Bankkart, play-off 1-4 etabında ev sahibi olma avantajını yakaladı. Play-off etabında 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. İlk iki maçta 2 galibiyete ulaşılamaması halinde finalist ekipler 3. karşılaşmada belli olacak.
Play-off 1-4 etabında ilk eşleşmenin mağlupları ise 3-4'üncülük maçında karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk ve klasman turu etabının maç programı şöyle:
23 Nisan Pazar:
17.30 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
21.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
26 Nisan Çarşamba:
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
20.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk)
5-8'incilik etabının maç programı
Ligde play-off 5-8'incilik sıralamasının maç programı da belli oldu. Bu karşılaşmalarda da 2 galibiyet alan ekip 5-6'ncılık maçına çıkacak. İlk eşleşmenin mağlupları ise 7-8'incilik mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
22 Nisan Cumartesi:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)
25 Nisan Salı:
14.30 Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)
26 Nisan Çarşamba:
18.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)
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