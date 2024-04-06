Efeler Ligi'nde play-off maç programı belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Parolapara ile Halkbank'ın karşı karşıya geleceği play-off final etabının maç programı belli oldu.



Yarı finalde Ziraat Bankkart'ı eleyen Fenerbahçe Parolapara ile Galatasaray HDI Sigorta'yı saf dışı bırakan Halkbank, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlamak için karşılaşacak.



Final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak takım, şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.



Ligde play-off final serisinin maç programı şöyle:



11 Nisan Perşembe:



19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)



14 Nisan Pazar:



20.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel)



17 Nisan Çarşamba:



19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)



20 Nisan Cumartesi:



19.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)



23 Nisan Salı:



19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)-(Gerekirse)



ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI PROGRAMI DA AÇIKLANDI



AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'nın karşı karşıya geleceği üçüncülük etabının da maç programı belli oldu.



Bu seride 2 galibiyete ulaşacak takım, sezonu üçüncü sırada bitirecek.



Üçüncülük etabının maç programı şöyle:



12 Nisan Cuma:



14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)



16 Nisan Salı:



18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)



19 Nisan Cuma:



19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)-(Gerekirse)





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