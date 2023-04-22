Efeler Ligi'nde kader maçları Ankara'da

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabının ilk maçları pazar günü Ankara'da yapılacak.



Play-off 1-4 etabının ilk maçları TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Eşleşmenin ilk maçında Halkbank ile Arkas Spor saat 17.30'da karşı karşıya gelecek.



Bir diğer başkent ekibi Ziraat Bankkart ise serinin ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı saat 21.00'de konuk edecek.



Eşleşmelerde ikinci maçlar da 26 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Play-off etabında 2 galibiyete ulaşan takımlar, finalde mücadele etmeye hak kazanacak.



İlk iki maçta 2 galibiyete ulaşılamaması halinde finalist ekipler, 3. karşılaşmada belli olacak. Eşleşmeyi kaybeden takımlar ise 3-4'üncülük maçında karşılaşacak.



Normal sezonu Halkbank birinci, Ziraat Bankkart ikinci, Fenerbahçe HDI Sigorta üçüncü, Arkas Spor ise dördüncü sırada tamamlamıştı.





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