Efeler Ligi'nde ilk iki haftanın programı açıklandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk iki haftasının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre lig, 30 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.
Ligde ilk iki haftanın programı şu şekilde:
- 1. hafta:
30 Eylül Cuma:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
1 Ekim Cumartesi:
14.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Hatay Merkez)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto (Cengiz Göllü)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)
16.00 Altekma-Arkas Spor (İzmir Atatürk)
17.00 Halkbank-Develi Belediyespor (Başkent)
- 2. hafta
5 Ekim Çarşamba
13.00 Cizre Belediyespor-Altekma (Şırnak)
16.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)
17.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek Vestel)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)
18.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre lig, 30 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.
Ligde ilk iki haftanın programı şu şekilde:
- 1. hafta:
30 Eylül Cuma:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
1 Ekim Cumartesi:
14.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Hatay Merkez)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto (Cengiz Göllü)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)
16.00 Altekma-Arkas Spor (İzmir Atatürk)
17.00 Halkbank-Develi Belediyespor (Başkent)
- 2. hafta
5 Ekim Çarşamba
13.00 Cizre Belediyespor-Altekma (Şırnak)
16.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)
17.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek Vestel)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)
18.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)
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