Efeler Ligi'nde ilk iki haftanın programı açıklandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk iki haftasının programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre lig, 30 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.



Ligde ilk iki haftanın programı şu şekilde:



- 1. hafta:



30 Eylül Cuma:



14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)



1 Ekim Cumartesi:



14.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)



14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Hatay Merkez)



15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto (Cengiz Göllü)



15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)



16.00 Altekma-Arkas Spor (İzmir Atatürk)



17.00 Halkbank-Develi Belediyespor (Başkent)



- 2. hafta



5 Ekim Çarşamba



13.00 Cizre Belediyespor-Altekma (Şırnak)



16.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)



17.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başkent)



17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek Vestel)



17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)



17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)



18.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)





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