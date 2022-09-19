Efeler Ligi'nde ilk iki haftanın programı açıklandı

Efeler Ligi, 30 Eylül Cuma günü Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Efeler Ligi'nde ilk iki haftanın programı açıklandı
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19 Eylül 2022 20:07
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk iki haftasının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre lig, 30 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.

Ligde ilk iki haftanın programı şu şekilde:

- 1. hafta:

30 Eylül Cuma:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

1 Ekim Cumartesi:

14.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Hatay Merkez)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto (Cengiz Göllü)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)

16.00 Altekma-Arkas Spor (İzmir Atatürk)

17.00 Halkbank-Develi Belediyespor (Başkent)

- 2. hafta

5 Ekim Çarşamba

13.00 Cizre Belediyespor-Altekma (Şırnak)

16.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)

17.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek Vestel)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)

18.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)

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