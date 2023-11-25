Efeler Ligi'nde heyecanlı maç: Spor Toto - Arkas Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Spor Toto ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Efeler Ligi'nde heyecanlı maç: Spor Toto - Arkas Spor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 14:26
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta maçında Arkas Spor, pazar günü Spor Toto'ya konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Spor Toto'yu yenmek istediklerini belirterek, "CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Bulgaristan'da Neftohimik'i 3-0 yenerek Ankara'ya geldik. Burada da kazanarak İzmir'e iki farklı kulvarda aldığımız 2 galibiyetle dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki Spor Toto-Arkas Spor maçı saat 14.00'te oynanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery