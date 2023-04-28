Efeler Ligi'nde Halkbank'ın rakibi belli oluyor

Play-off 1-4 etabı 3'üncü maçında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta, cumartesi günü başkentte karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Efeler Ligi'nde Halkbank'ın rakibi belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2023 15:49
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off etabı finalinde Halkbank'ın rakibi cumartesi günü belli olacak.

Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta, eşleşmenin üçüncü maçında cumartesi günü karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Ziraat Bankkart, 3-2 kazanmıştı. İkinci mücadelede ise Fenerbahçe HDI Sigorta, salondan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde normal sezonu Ankara'nın kırmızı-beyazlı temsilcisi Ziraat Bankkart'ın önünde lider tamamlayan Halkbank, İzmir ekibi Arkas Spor'u eleyerek adını finale yazdıran ilk takım olmuştu.

 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery