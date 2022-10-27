Efeler Ligi'nde hafta derbi ile başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasının açılışında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak haftanın açılış maçında, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.
Efeler Ligi'nde 6. haftanın programı şöyle:
28 Ekim Cuma:
14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
29 Ekim Cumartesi:
13.00 TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)
15.00 Spor Toto-Cizre Belediyespor (Başkent)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Develi Belediyespor-Altekma (Develi Murat Kocatürk)
30 Ekim Pazar:
15.30 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)
17.30 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (İzmir Atatürk)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak haftanın açılış maçında, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.
Efeler Ligi'nde 6. haftanın programı şöyle:
28 Ekim Cuma:
14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
29 Ekim Cumartesi:
13.00 TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)
15.00 Spor Toto-Cizre Belediyespor (Başkent)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Develi Belediyespor-Altekma (Develi Murat Kocatürk)
30 Ekim Pazar:
15.30 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)
17.30 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (İzmir Atatürk)
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