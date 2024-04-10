Efeler Ligi'nde final serisi başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonu belirleyecek seride ilk maç, perşembe günü başkent Ankara'da oynanacak.
Lig etabından lider çıkan ve play-off'larda Galatasaray HDI Sigorta'yı iki karşılaşmada da mağlup ederek finale yükselen Halkbank ile son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'a üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara'nın karşı karşıya geleceği şampiyonluk serisi perşembe başlıyor.
Şampiyonluk için 3 galibiyetin yeteceği 5 maçlık seride ilk servis, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda saat 19.00'da atılacak.
Play-off final etabının maç programı şöyle:
Perşembe:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)
14 Nisan Pazar:
20.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
17 Nisan Çarşamba:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)
20 Nisan Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel) (Gerekirse)
23 Nisan Salı:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart) (Gerekirse)
Üçüncülük maçları
Sezonun üçüncüsünü belirleyecek 3 maçlık seride Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta mücadele edecek.
Ligde son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'yı karşı karşıya getirecek serideki ilk maç da Ankara'da 12 Nisan Cuma günü oynanacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım, sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.
Play-off 3-4'üncülük etabı maç programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
16 Nisan Salı:
18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
19 Nisan Cuma:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart) (Gerekirse)
Lig etabından lider çıkan ve play-off'larda Galatasaray HDI Sigorta'yı iki karşılaşmada da mağlup ederek finale yükselen Halkbank ile son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'a üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara'nın karşı karşıya geleceği şampiyonluk serisi perşembe başlıyor.
Şampiyonluk için 3 galibiyetin yeteceği 5 maçlık seride ilk servis, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda saat 19.00'da atılacak.
Play-off final etabının maç programı şöyle:
Perşembe:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)
14 Nisan Pazar:
20.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
17 Nisan Çarşamba:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)
20 Nisan Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel) (Gerekirse)
23 Nisan Salı:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart) (Gerekirse)
Üçüncülük maçları
Sezonun üçüncüsünü belirleyecek 3 maçlık seride Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta mücadele edecek.
Ligde son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'yı karşı karşıya getirecek serideki ilk maç da Ankara'da 12 Nisan Cuma günü oynanacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım, sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.
Play-off 3-4'üncülük etabı maç programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
16 Nisan Salı:
18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
19 Nisan Cuma:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart) (Gerekirse)
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