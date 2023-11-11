Efeler Ligi'nde derbi zamanı: Galatasaray - Fenerbahçe

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında pazar günü Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Parolapara derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 16.00'da başlayacak.
İki takım da ligin geride kalan bölümünde oynadıkları beşer maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ligde Fenerbahçe Parolapara liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 16.00'da başlayacak.
İki takım da ligin geride kalan bölümünde oynadıkları beşer maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ligde Fenerbahçe Parolapara liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU