Efeler Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
21 Ekim Cuma:
20.00 Halkbank-Arkas Spor (Başkent)
22 Ekim Cumartesi:
13.00 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Şırnak)
14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Hatay Merkez)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
18.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.30 Altekma-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (İzmir Atatürk)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
21 Ekim Cuma:
20.00 Halkbank-Arkas Spor (Başkent)
22 Ekim Cumartesi:
13.00 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Şırnak)
14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Hatay Merkez)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
18.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.30 Altekma-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (İzmir Atatürk)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ