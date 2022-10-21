Efeler Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta heyecanı, Halkbank-Arkas Spor mücadelesiyle başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Efeler Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor
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21 Ekim 2022 14:18
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

21 Ekim Cuma: 

20.00 Halkbank-Arkas Spor (Başkent)

22 Ekim Cumartesi:

13.00 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD (Şırnak)

14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Hatay Merkez)

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

18.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.30 Altekma-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (İzmir Atatürk)

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