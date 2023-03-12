Efeler Ligi'nde 20. hafta tamamlandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 20. hafta, oynanan 5 maçla sona erdi.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TÜRŞAD-Develi Belediyespor: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor: 3-0
Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3
Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart: 1-3
Haftanın açılış maçında Halkbank, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TÜRŞAD-Develi Belediyespor: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor: 3-0
Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3
Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart: 1-3
Haftanın açılış maçında Halkbank, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
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