Efeler Ligi'nde 17. hafta heyecanı

Voleybol Efeler Ligi'nde 17. hafta maçları oynanacak. İşte haftanın detayları...

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Efeler Ligi'nde 17. hafta heyecanı
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27 Ocak 2022 14:53
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası, cuma oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Cuma:

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

29 Ocak Cumartesi:

15.30 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)

16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Bingöl Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Merkez Karşıyaka)

17.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)

17.00 Altekma-Arkas Spor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

30 Ocak Pazar:

14.00 Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor (Başkent Voleybol)

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