Efeler Ligi'nde 15. hafta mücadeleleri başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesi Perşembe günü oynananacak karşılaşmayla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Efeler Ligi'nde 15. hafta mücadeleleri başlıyor
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10 Ocak 2024 12:00
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 15. haftanın maç programı şöyle:

11 Ocak Perşembe:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Cengiz Göllü)

13 Ocak Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Parolapara-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Şırnak Cizre)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Ordu Ünye)

16.00 Halkbank-Spor Toto (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

14 Ocak Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Antakya Merkez)

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