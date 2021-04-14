Efeler Ligi finalinde 2. maç heyecanı!

Fenerbahçe HDI Sigorta, seride 1-0 önde olan Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Efeler Ligi finalinde 2. maç heyecanı!
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14 Nisan 2021 12:52
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDİ Sigorta'nın şampiyonluk mücadelesi verdiği play-off final serisinin ikinci maçı yarın oynanacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, ilk maçı 3-1 kazanarak seride 1-0 öne geçen Ziraat Bankkart'ı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa uzanacağı final serisinde üçüncü mücadele, 18 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçlar ise 21 ve 26 Nisan'da gerçekleştirilecek.



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