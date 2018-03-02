Normal sezonu son 4 sırada tamamlayan ekipler, ligde kalabilmek için Afyonkarahisar'da karşılaşacak.Ligi 9, 10, 11 ve 12. sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor, Beşiktaş ve TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik, Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda üçer günlük iki devreli turnuva maçları oynayacak.Ligde 26,150 puanlı Jeopark Kula Belediyespor, 25,050 puanlı İnegöl Belediyespor, 8,250 puanlı Beşiktaş ile 0,570 puanı bulunan TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik, normal sezonda topladıkları puanlarını baraj etabına taşıyacak. Normal sezondaki puanlarla, baraj etabında alınan puanların toplamı sonunda son iki sırada bulunacak takımlar 1. Lig'e düşecek.Ligde normal sezonu galibiyet alamadan 0,570 puanla son sırada tamamlayan TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik'in, baraj etabı maçları öncesi küme düşmesi kesinleşti.Gümüşhane temsilcisi, baraj etabında bütün karşılaşmalarını kazansa dahi gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.Sezonu 8,250 puanla 11. sırada bitiren Beşiktaş'ın ise ligde kalma olasılığı oldukça az.Siyah-beyazlılar, baraj etabında yaşayacağı muhtemel ilk puan kaybında ligden düşecek ikinci takım olacak.13.00 Jeopark Kula Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik15.00 İnegöl Belediyespor-Beşiktaş13.00 TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik-İnegöl Belediyespor15.00 Beşiktaş-Jeopark Kula Belediyespor12.00 Beşiktaş-TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor15.00 TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik-Jeopark Kula Belediyespor17.00 Beşiktaş-İnegöl Belediyespor14 Mart Çarşamba:15.00 İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik17.00 Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş15 Mart Perşembe:12.00 TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik-Beşiktaş14.00 İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor