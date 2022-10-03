Efeler ligde galibiyete hasret

TFF 3. Lig'e tarihinde ilk kez yükselen Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, 5 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.



Tek galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası'nda Somaspor'u geçen hafta seri penaltılarla eleyerek alan Efeler, ligde ise 5 maçı 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçti.



Son olarak Malatya Arguvan Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Veyis Kanber, "Takım olarak iyi bir kadromuz var. Oyuncularımız karşılaşmalarımızda iyi de mücadele ediyorlar. Ancak şanssızlıklarını bir türlü yenemiyorlar. İnşallah ligde 3 puanla tanışıp galibiyet serisini başlatacağız" dedi.





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