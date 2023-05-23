Efeler'in Play-Off maçı ücretsiz

Artvin Hopaspor'u konuk edecek Efeler 09 SFK'da karşılaşmanın biletleri ücretsiz oldu

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Efeler'in Play-Off maçı ücretsiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2023 15:00
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 15:01
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta cuma günü evinde Play-Off çeyrek final maçında Artvin Hopaspor'u konuk edecek Efeler 09 SFK'da karşılaşmanın biletleri ücretsiz yapıldı.

Adnan Menderes Stadı'nda oynanacak müsabakada taraftarları destek için tribüne davet eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, basılan 7 bin biletin tamamını satın aldı.

Biletlerin maça gelen taraftarlara ücretsiz dağıtılacağı açıklandı. Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'de yer alan Efeler 09 SFK, 12'nci adamın desteğini arkasına alarak 2'nci Lig şansını sürdürmek istiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery