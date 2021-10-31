Efeler derbisinde kazanan Galatasaray

Efeler Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Efeler derbisinde kazanan Galatasaray
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31 Ekim 2021 17:21
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Maçın ilk setinde Hidalgo'nun servisleriyle etkili olan Fenerbahçe HDI Sigorta seti 25-17 kazandı.

Burutay ile file üstünde etkili olmaya başlayan Galatasaray HDI Sigorta rakibinin servislerdeki hatasını da iyi değerlendirdi ve ikinci seti 25-22 aldı.

Köşelerden etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, üçüncü seti de 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe HDI Sigorta file önünde hücum yapamazken Burutay, Sedlacek ve Torres ile sayılar bulan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü sette rakibine 25-21 üstünlük kurdu ve karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım ligdeki beşinci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe HDI Sigorta ilk kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep Karakoç

Fenerbahçe HDI Sigorta: Metin Toy, Hidalgo, Mousavi, Oğulcan Yatgın, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, İzzet Ünver, Burak Mert, Emre Batur)

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Vahit Emre Savaş (Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Melih Sıratça, Beytullah Hatipoğlu)

Setler: 25-17, 22-25, 21-25, 21-25

Süre: 129 dakika (27, 31, 40, 31)


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