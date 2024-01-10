Efeler'de Murat yuvaya döndü, Soner gitti

3. Lig ekibi Efeler 09 SFK geçtiğimiz sezon kadrosunda olan sağ bek ve kanat oyuncusu Murat Sevimler'le yeniden sözleşme imzalarken, Soner Ergençay'la da yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Efeler'de Murat yuvaya döndü, Soner gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2024 13:53
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışındaki Efeler 09 SFK ara transferde geçen sezon da kadrosunda yer alan sağ bek ve kanat Murat Sevimler'le anlaştı.

25 yaşındaki futbolcu geçen sezon Play-Off oynayan takımda forma giymişti.

Yeşil-beyazlı takım ara transfer döneminde orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz ve sağ bek Muhammed Fatih Kunat'tan sonra 35 yaşındaki kanat oyuncusu Soner Ergençay'la da yollarını ayırdı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery