Efeler'de Murat yuvaya döndü, Soner gitti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışındaki Efeler 09 SFK ara transferde geçen sezon da kadrosunda yer alan sağ bek ve kanat Murat Sevimler'le anlaştı.
25 yaşındaki futbolcu geçen sezon Play-Off oynayan takımda forma giymişti.
Yeşil-beyazlı takım ara transfer döneminde orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz ve sağ bek Muhammed Fatih Kunat'tan sonra 35 yaşındaki kanat oyuncusu Soner Ergençay'la da yollarını ayırdı.
25 yaşındaki futbolcu geçen sezon Play-Off oynayan takımda forma giymişti.
Yeşil-beyazlı takım ara transfer döneminde orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz ve sağ bek Muhammed Fatih Kunat'tan sonra 35 yaşındaki kanat oyuncusu Soner Ergençay'la da yollarını ayırdı.
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