Efeler, Akdeniz Oyunları'nı 3-0 ile açtı!

19. Akdeniz Oyunları'nda Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Efeler, Akdeniz Oyunları'nı 3-0 ile açtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2022 22:14
Milli Erkek Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi.

Milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis'te oynanan B Grubu ilk müsabakasında Cezayir ile karşılaşırken, rakibini 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.

Oyunlara galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekipte Metin Toy, 24 sayıyla en skorer isim oldu.

Erkek Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ