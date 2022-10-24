Efeler 09'un yükselişi devam etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele veren Efeler 09 SFK, son 2 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Efeler 09'un yükselişi devam etti
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24 Ekim 2022 16:30
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 6 maçında 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Efeler 09 SFK, son 2 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti.

Önceki hafta deplasmanda Erbaaspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar, dün de evinde Muşspor'u 2-0 mağlup ederek 11 puana ulaştı.

Play-Off hattının 1 puan ve 1 basamak gerisinde yer alan 11 puanlı Efeler 09, son 2 maçta topladığı 6 puanla 14'üncü sıradan 7 basamak tırmanarak 7'nciliğe yükseldi.

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