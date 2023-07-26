Efeler 09 Spor transferi açıkladı

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Muğlaspor'da top koşturan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Atakan Akbulut'u renklerine bağladı.



Futbola Çanakkale ekibi Yeni Çanspor'da başlayan Atakan Akbulut, Çanakkale Dardanelspor'da gelişimini tamamladıktan sonra Karşıyaka'ya transfer oldu. Daha sonra Muğlaspor'da profesyonel olan 1.91 boyundakiforvet son 3 sezon Muğlaspor'da top koşturdu.



Atakan kariyerinde Türkiye Kupası'nda 3 kez, 3'üncü Lig'de 21 maçta ter döktü. Atakan Akbulut, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ise 44 maçta forma giydi ve 10 kez gol sevinci yaşadı



