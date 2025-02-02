Efeler 09 SFK'dan kanat takviyesi

TFF 3. Lig ekibi Efeler 09 SFK, Artvin Hopaspor'dan 23 yaşındaki sağ kanat Tibet Öniz'i kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Efeler 09 SFK'dan kanat takviyesi
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02 Şubat 2025 15:48

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Efeler 09 SFK ara transfer döneminde kadrosunu Artvin Hopaspor'dan sağ kanat Tibet Öniz ile güçlendirdi. 

Göztepe altyapısında yetiştikten sonra Altınordu ve Nazillispor'da da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu alt sıralardan kurtulmaya çalışan Aydın ekibine imza attı.

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