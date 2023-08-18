Efeler 09 kadrosuna Soner'i kattı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 SFK, Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşadığı kadrosundan eski futbolcusu Soner Ergençay'ı yeniden transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Efeler 09 kadrosuna Soner'i kattı
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18 Ağustos 2023 16:30
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK,  eski futbolcusu Soner Ergençay'ı yeniden kadrosuna kattı.

Beşiktaş altyapısında başladığı kariyerinde İnegölspor, Urla Gençlikspor, İstanbulspor, Bozüyükspor, Eyüpspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Hatayspor, Sarıyer, Tokatspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Osmaniyespor, Pazarspor, Bergama Belediyespor, Cizrespor, Silivrispor ve Yozgat Belediye Bozokspor formaları da giyen 35 yaşındaki orta saha oyluncusu Efeler'e döndü.
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