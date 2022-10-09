Efeler 09 ile Bursa Yıldırımspor yenişemedi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geride kalan 5 maçta galibiyetle tanışamayan Efeler 09 Spor evinde Bursa Yıldırımspor'u da yenemedi.



Aydın temsilcisi maçın 5'inci dakikasında Aytaç ile öne geçti. Konuk Bursa Yıldırımspor 36'ncı dakikada Osman'la rakibine karşılık verdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.



Bu sonuçla Efeler 09 Spor 5 puana yükselirken, zirve mücadelesi veren Bursa Yıldırımspor puanını 10 yaptı.







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