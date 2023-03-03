Efeler 09 Furkan Külekci'yi renklerine bağladı

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Edirnespor'dan stoper Furkan Külekci'yi kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Efeler 09 Furkan Külekci'yi renklerine bağladı
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03 Mart 2023 17:12
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, deprem felaketi nedeniyle uzatılan ara transfer döneminde takviyelerine devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar son olarak Edirnespor'dan stoper Furkan Külekci'yi renklerine bağladı.

Futbola Gebze Balçık Köyüspor'da başlayan 25 yaşındaki Furkan Edirnespor'da bu sezon 6 maça çıktı.

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