Efeler 09 FK'da anlaşma tamam

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK yeni sezon öncesi takıma geçen sezon Play-Off oynatan teknik direktör Veyis Kanber ile tekrar anlaşma sağladı.



Efeler 09 SFK Kulüp Başkanı Eymen Atay ile bir araya gelen Veyis Kanber, yeni sezon için takımıyla anlaşma sağlayıp imzayı attı.



Kulüpten anlaşma süresine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



