Efeler 09 FK'da anlaşma tamam

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Efeler 09 FK'da teknik direktör Veyis Kanber ile tekrar anlaşma sağlandığı açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Efeler 09 FK'da anlaşma tamam
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17 Temmuz 2023 19:35
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK yeni sezon öncesi takıma geçen sezon Play-Off oynatan teknik direktör Veyis Kanber ile tekrar anlaşma sağladı.

Efeler 09 SFK Kulüp Başkanı Eymen Atay ile bir araya gelen Veyis Kanber, yeni sezon için takımıyla anlaşma sağlayıp imzayı attı.

Kulüpten anlaşma süresine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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