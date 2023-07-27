Efeler 09'dan sağ bek takviyesi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 2'nci Lig takımı Menemen FK'dan 20 yaşındaki sağ bek Cüneyt Dağlı'yı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbola Manisaspor altyapısında başlayan ve gelişimini burada tamamlayan sağ bek oyuncusu Menemen FK'da profesyonelliğe geçiş yaptı. Gelecek vadeden genç oyuncu yeni sezonda Efeler 09 SFK'mızda forma giyecek. Cüneyt Dağlı'ya hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.



Öte yandan takımdan ayrılan Umut Kaya, Çeşme Belediyespor'a transfer oldu.



