Efeler 09'da Tugay tamam

TFF 3.Lig ekiplerinden Efeler 09, sağ kanat oyuncusu Tugay Adamcıl'ı renklerine bağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Efeler 09'da Tugay tamam
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27 Ağustos 2023 14:45
 TFF 3'üncü Lig takımı Efeler 09, geçen sezon ilk yarıda Karacabey Belediyespor, ikinci devrede Çankaya FK'da görev yapan 29 yaşındaki sağ kanat Tugay Adamcıl'la sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Efe armamızın başarısı için mücadele edecek olan Tugay Adamcıl'a hoş geldin diyor, asil Efeler formamız ile başarılar diliyoruz" denildi.

Kayseri Erciyesspor'da profesyonel olan Tugay; Kahramanmaraş, Kayseri Şeker, Pazarspor, Afyonspor, Diyarbekirspor, Gümüşhane ve Kırşehir FK'da da forma giydi.
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