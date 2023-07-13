Efeler 09'da gol kralı İshak gitti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Efeler 09 Spor'da geçen seneyi gol kralı olarak tamamlayan forvet İshak Kurt takıma veda etti.



Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Recep Daylak ve Serkan Demirol'un ardından yeşil-beyazlılarla vedalaşan İshak, "İki sezondur formasını gururla giydiğim 1 şampiyonluk, 1 yarı final ve geçtiğimiz sezon da gol kralı olduğum, harika dostluklar ve anılar biriktirdiğim kulübümden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte çok mutlu ama bunun yanında üzücü anlar da yaşadık. Bu anlarda kalbi bizimle çarpan ve yüreği bizimle olan herkese teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.



2021-2022 sezonunda Vefaspor'dan transfer edilen İshak Kurt, Efeler 09'un Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e yükselmesin ve ligdeki ilk yılında Play-Off oynamasında en etkili isimlerden biri oldu. 2 sezonda toplamda 53 maça çıkan golcü oyuncu, 33 gol katkısı gösterdi.



