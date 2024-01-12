Efeler 09'da bir ayrılık daha

3. Lig ekibi Efeler 09, stoper oyuncusu Köksal Ayaydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Efeler 09'da bir ayrılık daha
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12 Ocak 2024 15:52
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamlayan Efeler 09 SFK'da stoper Köksal Ayaydın ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Sezon başında Kelkit Hürriyetspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı ilk yarıda ligde 10, kupada 1 müsabakada görev aldı.

Yeşil-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Muhammed Fatih Kunat, Soner Ergençay ve Deniz Karadeniz'le de vedalaşmıştı. Böylelikle devre arasında takımdan ayrılan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.

 
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