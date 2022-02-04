Efecan Karaca, transferi suya düşünce dünyaya küstü!

Fenerbahçe'ye imzası beklenirken iki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası trans feri rafa kalkan Efecan adeta yıkıldı.



Önceki gün idmana çıkmayan, eşyalarını toplamaya hazırlanırken transferi açmaza giren Alanyalı oyuncunun çok üzüldüğü ve içine kapandığı öğrenildi.



Ali Koç'un telefonla arayarak transferin tıkanma nedenini anlattığı yıldız oyuncu perşembe sabaha kadar telefonunu kapatıp kimseyle görüşmedi.



Efecan'ın yaşadığı travmayı atlatması için takım arkadaşları ve yöneticiler seferber oldu.



GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İSTİYORDU



32 yaşındaki deneyimli oyuncunun ismi altyapısında yetiştiği eski takımı Galatasaray ve Trabzonspor anılıyordu.



Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca için Trabzonspor'dan resmi teklif almadıklarını söylemişti.



FARIOLI: "EFECAN YERİ DOLDURULAMAZ BİR OYUNCU"



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin temaslarda bulunduğu Efecan Karaca ile ilgili konuşmuştu.



İtalyan teknik adam Efecan Karaca takımda kalacak mı? sorusuna, "Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir Transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor." yanıtını vermişti.



