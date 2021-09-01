Efecan Karaca, Trabzonspor'dan haber bekliyor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor 'un kapısından dönen Efecan Karaca, Alanyaspor 'dan bu kez ayrılabilir. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, Fırtına'nın çağırması halinde fedakârlık yapmaya hazır.



Kulübü Alanyaspor ise 1 sene kontratı kalan Efecan için daha önce 1 milyon Euro bonservis istemişti. Bakasetas ve Siopis transferleri nedeniyle Güney ekibiyle ilişkilerini düzelten Trabzonspor Yönetimi, Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar'ın durumuna göre Efecan için harekete geçecek.



