Efecan Karaca: 'Kısmetimizde varsa olmasını isterim'

TFF'nin yabancı kuralında geri atmaması üzerine transfer politikasını yeniden yerli oyuncular üzerine kuran Trabzonspor'da Efecan Karaca ismi bir anda gündemin ilk sırasında yükseldi.



Alanyaspor formasını giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Peki Trabzonspor, gerçekten Efecan Karaca'ya bir teklifte bulundu mu? Karadeniz Gazete, bu merak edilen soruları Efecan'a sordu. İşte Efecan'ın o açıklamaları:



DEVRE ARASI ÇOK İSTEDİ



"Devre arasında Trabzonspor beni çok istedi. Transfer bitme aşamasına geldi. Apo hoca (Abdullah Avcı) ile birkaç kez görüştük. Beni istediğini söyledi. Elbette, böylesine önemli bir kulüpte oynamak her futbolcunun hayalidir. Ben de Trabzonspor'a gelmek istediğimi söyledim. Ancak transfer son anda bozuldu. Ondan sonra bir daha görüşmemiz olmadı. Birkaç gündür, adım yine Trabzonspor ile yazılıp çiziliyor. Şunu samimi olarak söyleyeyim benim bu konuda bir bilgim yok. Ya da bana gelen bir şey yok. Belki kulüpler kendi aralarında böyle bir görüşme gerçekleştirmiş olabilir.



KISMETİMİZDE VARSA OLUR



"Konuşmamın başında da söyledim. Her futbolcunun isteği önemli kulüplerin formasın giymektir. Ben de Trabzonspor'da oynamayı elbette çok isterim. Eğer kısmetimizde böyle bir şey varsa olur. Yoksa şu anda beni çok seven bir kulüpte oynuyorum. Alanyaspor'dan ayrılsam bile benim için buranın yeri hep ayrı kalacaktır. Alanyaspor bu ligin önemli bir figürü."



EFECAN'IN PERFORMANSI



31 yaşında 1.69 boyunda olan Efecan Karaca, geride kalan sezon Akdeniz ekibinde 31 karşılaşmaya çıktı. 2 gol atan deneyimli kanat oyuncusu 4 de asist yaptı.