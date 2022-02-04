Efecan Karaca için Fenerbahçe açıklaması

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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da kaptan Efecan Karaca ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan için Fenerbahçe ile anlaşıldığını ancak sonradan transferin gerçekleşmediğini dile getirerek, "Bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmadığını söylemek isterim. Efecan için Fenerbahçe ile anlaşılmıştı ancak sonradan olmadı. Kulübümüzden kaynaklanan bir sorun olmadı, bunu da belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.1 haftanın kendisi için zor geçtiğini söyleyen Efecan Karaca ise "Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Bir hafta benim için çok zor geçti. Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar. Burası benim evim. 3 yıl daha uzattık. Başkanımıza, hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. 9 yıldır buradayım. İnşallah 9 yıl nasıl katkı sağladıysam bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye ve savaşmaya davam edeceğim." şeklinde konuştu.