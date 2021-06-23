Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve 4 yıldız ismi kadrosuna katan Trabzonspor, yeni yabancı kuralı sonrası yerli isimlere de yöneldi.



Yeni Alanya gazetesinde yer alan habere göre; Fırtına, Alanyaspor'un kanat oyuncusu Efecan Karaca için yeniden devreye girdi ve mesaj yolladı. Trabzonspor Peres, Marek Hamsik, Gervinho ve Koita transferlerini yaparak sezona çok hızlı bir giriş yaptı.



Bordo-mavililerde şimdi de gözler yerli transferinde. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönen Alanyasporlu Efecan Karaca için bordo mavili takım yeniden harekete geçti. 31 yaşındaki sağ kanat ile görüşmelerine devam eden yönetim, bu transferde yüksek bonservis bedeli ödemeyi istemiyor.



Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Efecan Karaca'ya, Trabzonspor cephesinden "Bonservis sorununu çöz ve gel" mesajının yollandığı öğrenildi. Bu mesaj karşısında Efecan ve Alanyaspor cephesinin nasıl bir tavır takınacakları merak konusu.



